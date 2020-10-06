سوق الانتقالات | توديبو يخرج من برشلونة إلى بنفيكا بحثًا عن دقائق لعب أكثر

وقع المدافع الفرنسي اليافع “جان كلير توديبو” في صفوف بنفيكا البرتغالي لمدة موسمين بنظام الإعارة مقابل 2 مليون يورو مع خيار الشراء بقيمة 20 مليون يورو قادماً من برشلونة.

وغادر توديبو صفوف برشلونة مرة أخرى هذا الصيف بحثاً عن دقائق لعب أكثر نظراً لصعوبة التواجد في تشكيلة المدرب الهولندي للبلوجرانا “رونالد كومان” الذي يتوفر على الفرنسي الآخر كليمنت لينجليت وجيرارد بيكيه والشاب اليافع أراوخو في قلب الدفاع.

وكان المدافع السابق لنادي تولوز الفرنسي قد لعب الموسم الماضي في صفوف شالكه إلا أن إدارة النادي الألماني لم تقدر على دفع قيمة التوقيع معه بشكل نهائي ليعود إلى برشلونة هذا الصيف.

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وارتبط توديبو في وقت سابق من فترة الانتقالات الصيفية 2020 بالانتقال للدوري الإنجليزي الممتاز من بوابة الصاعد حديثاً فولهام أو متصدر الدوري الحالي إيفرتون قبل أن ينتهي به المطاف إلى التوقيع مع بنفيكا البرتغالي.

وكان من جانبه نادي بنفيكا قد تعاقد في وقت سابق مع البلحيكي “يان فيرتونخن” في صفقة انتقال حر والأرجنتيني “نيكلاس أوتاميندي” كتدعيمات لخط الدفاع إلا أن مغادرة الدولي “روبن دياز” باتجاه مانشستر سيتي جعل إدارة النادي البرتغالي تعزز صفوف الفريق بالفرنسي توديبو.

يذكر أن المدافع البالغ من العمر 20 عاماً قد وقع مع برشلونة خلال سوق الانتقالات الشتوي 2019 قادماً من تولوز الفرنسي إلا أنه لم يتحصل على فرص كبيرة مع الفريق الأول للنادي مع أي من مدربي البلوجرانا في السنوات الأخيرة.