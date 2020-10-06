أخبار الهلال| بالصور.. الزعيم في الصدارة الآسيوية والعربية رغم الإبعاد

وضع موقع “footballdatabase” العالمي المتخصص في الإحصائيات نادي الهلال في المرتبة الأولى ضمن آخر تصنيف لأفضل الفرق في القارة الآسيوية، وذلك برصيد 1681 نقطة، متفوقًا على كاواساكي الياباني، وجونبك هيونداي الكوري الجنوبي في المركزين الثاني والثالث برصيد 1631 نقطة.

وحقق الهلال صدارة تصنيف الأندية في القارة الآسيوية؛ رغم إبعاده عن دوري أبطال آسيا في النسخة الحالية، بعد تقديمه قائمة لم تتضمن سوى 11 لاعبًا أمام شباب الأهلي في آخر جولات دور المجموعات، وهو ما يقل عن النصاب القانوني المطلوب والبالغ 13 لاعبًا.

واتخذ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قراره بإلغاء المباراة أمام شباب أهلي دبي الإماراتي، ومن ثم استبعاد الهلال وإلغاء جميع نتائجه وأهدافه في مرحلة المجموعات.

وعلى الصعيد العربي الآسيوي، جاء الدحيل القطري في المركز الخامس برصيد 1590 نقطة، ومواطنه السد في المركز التاسع برصيد 1568 نقطة، بينما جاء النصر السعودي عاشرًا برصيد 1566 نقطة، والعين الإماراتي في المرتبة الخامسة عشر برصيد 1516 نقطة.

وفيما يخص الأندية العربية بشكل عام، تواجد الهلال في المركز الأول عربيا والـ51 عالميا، برصيد 1681 نقطة، ثم الأهلي المصري ثانيا والـ59 عالميا برصيد 1670 نقطة، وفي المركز الثالث السد القطري برصيد 1568 نقطة، حيث جاء عالميا في المرتبة الـ148.