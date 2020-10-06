باريس سان جيرمان يكمل صفقة إنتقال لاعب وسط برشلونة في آخر لحظات سوق الانتقالات

أكمل بطل الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان صفقة انتقال لاعب خط الوسط البرازيلي “رافينيا ألكانتارا ” لثلاث سنوات مقبلة قادماً من برشلونة الاسباني.

ولم يذكر باريس سان جيرمان رسوم إنتقال رافينيا إلى صفوف الفريق إلا أن مصادر صحفية إسبانية قالت ان الصفقة ستكلف إدارة النادي الباريسي 3 ملايين يورو فقط رغم توفره على شرط جزائي يبلغ 16 مليون يورو مع برشلونة.

ولعب رافينيا الموسم المنصرم بنظام الإعارة مع نادي سيلتا فيجو حيث كان أبرز الأسماء في الفريق قبل أن يعود إلى برشلونة هذا الصيف إلا أنه بات خارج حسابات المدرب الجديد رونالد كومان ما جعله يبحث عن مخرج قبل نهاية الميركاتو الصيفي.

وتدرج إبن ساو باولو في الفئات العمرية لنادي برشلونة، حتى أصبح لاعباً محترفًا في عام 2011. وحقق بألوان البلوجرانا، دوري أبطال أوروبا 1 (2015) و 3 بطولات دوري إسباني (2015 و 2016 و 2019).

وحقق أيضاً الدولي البرازيلي منذ عام 2015، الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية ريو 2016 بالبرازيل بقيادة زميله الجديد في باريس سان جيرمان النجم نيمار جونيور.