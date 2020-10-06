سوق الانتقالات | بعد فسخ عقده مع الشباب.. الجزائري جمال بلعمري يوقع مع ليون

نجح أولمبيك ليون في التعاقد مع المدافع الدولي الجزائري والفائز بكأس الأمم الافريقية 2019 “جمال الدين بلعمري” في صفقة إنتقال حر بعد فسخ عقده مع نادي الشباب السعودي.

ووقع قلب الدفاع الجزائري البالغ من العمر 30 عاماً مع ليون الفرنسي لمدة موسم واحد مع إمكانية إضافة موسم آخر إضافي ليلعب تحت قيادة المدير الفني “رودي جارسيا” خلال الموسم الجاري 2020-21.

ولعب جمال بلعمري أكثر من 200 مباراة في مسيرته الاحترافية في الجزائر مع أندية “نصر حسين داي وشبيبة القبائل ووفاق سطيف” وفي المملكة العربية السعودية مع نادي الشباب.

وسينضم جمال بلعمري صاحب 16 مباراة دولية مع محاربي الصحراء إلى صفوف أولمبيك ليون لتعويض رحيل الدولي الدنماركي “يواكيم أندرسن” المنتقل إلى فولهام الإنجليزي بنظام الإعارة لموسم واحد دون خيار شراء مقابل 1 مليون يورو.

يذكر أن إدارة ليون الفرنسي بقيادة الرئيس “جان ميشيل أولاس” نجحت في نهاية سوق الانتقالات الصيفي 2020 في الإحتفاظ بنجوم الفريق “حسام عوار وممفيس ديباي و وسى ديمبيلي” الذين اقترنوا طيلة الأشهر القليلة الماضية بالخروج من النادي.

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