أمير مرتضى: أشكر اللاعبين، وهناك عراقيل بعيدة عن الرياضة تهدد الزمالك

وجه المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك “أمير مرتضى منصور“، الشكر للاعبين بعد الفوز على سموحة في بطولة كأس مصر، مشيرًا إلى أنهم فى ظروف صعبة ومع ذلك يخرج خبر العبث من اللجنة الأوليمبية لأن المستهدف هو نادي الزمالك.

وفاز الزمالك على سموحة بهدفين مقابل هدف ليصعد الفريق الأبيض إلى دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

وقال أمير في تصريحات بعد المباراة:”هناك عراقيل عديدة في طريق الزمالك بعيدًا عن كرة القدم والرياضة، تحدثت مع حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات، لمعرفة سبب خوض الفريق لمباراة يوم 12 أكتوبر ثم السفر يوم 13 للمغرب، لمواجهة الرجاء، فرد بأنه عادي وليس هناك أزمة”.

وأضاف: “الجمهور أصبح لديه وعى أكثر ومجتمع على شيء واحد، والموسم غريب واتحاد الكرة خاطبنا قبل 20 ساعة من المباراة يخبرنا بتغيير الإعلانات لأن هناك رعاة جدد”.

وتابع: “لا أعلم لماذا نلعب فى الإسماعيلية؟، ونادى الزمالك كبير وما يحدث لن يأثر على أصغر مسؤول في النادي”.

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وواصل: “اللاعبون لديهم وعى كبير بما يحدث وهم جزء من النادي، وكلنا فى مركب واحدة، ويعلمون أن ما يحدث مستهدف لنجاحاتهم وكان لديهم تركيز لتحقيق الفوز على سموحة، خاصة بعد الأحداث الأخيرة”.

وأردف:” الموضوع واضح للجميع، اللجنة الأولمبية تتحدث عن تجاوزات مرتضى منصور، بينما أحمد شوبير اعتدى على شخص في أحد القنوات الفضائية على الهواء مباشرة، وفي اليوم التالي ظهر بشكل طبيعي”.

وتابع:” كل مباراة يشارك فيها إمام عاشور يتم إيقافه، فهل يتم إيقاف اللاعبين بسبب (ترقيصة) في المباراة لمنافسه؟”.

وختم: “الحكاية أن البعض يريد التخليص على مرتضى منصور ومجلس الإدارة، والجمعية العمومية في الزمالك هي من لها الحق في اختيار رئيس النادي فقط”.