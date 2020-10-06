في بيان رسمي.. مرتضى منصور يعلن اللجوء لوزير الرياضة لإبطال قرار الإيقاف

أصدر رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور بيانًا رسميًا يوضح فيه موقفه والخطوات التي يعتزم اتخاذها حيال قرار إيقافه لمدة 4 سنوات عن ممارسة أي نشاط رياضي بقرار رسمي من اللجنة الأولمبية المصرية.

وقال مرتضى منصور في البيان المنشور عبر موقع الزمالك الرسمي “أشكر جماهير الزمالك المحترمة وأشكر أعضاء الجمعية العمومية على وقفتهم الجادة ودعمي في الأزمة التي حدثت مؤخرًا والقرارات التي أصدرتها اللجنة الأولمبية المصرية، كما أشكر جماهير النادي الأهلي التي وقفت معي أيضًا وساندتني”.

وأضاف “أنوه لبعض الشباب من جماهير الزمالك الذين علمتُ من بعض المواقع أنهم ينوون النزول في وقفات احتجاجية للتضامن معي وقد أعلنت في قناة الزمالك منذ قليل أن مصر أهم من مرتضى منصور وأخشى عليهم أن يندس وسطهم بعضًا من الإرهابيين من جماعة الإخوان ويستغلوا تجمعاتهم لنشر الفوضى”.

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وواصل “أرفض ذلك تمامًا لأنني كما قلت وأكدت أن مصر أهم من مرتضى منصور وأنني سأحصل على حقي بالقانون عن طريق القضاء المصري العادل وهو ما سبق منذ عامين بعد أن وقعت ذات اللجنة الأولمبية عقوبة ضدي بعزلي لمدة عامين وأقمت دعوى أمام قضاء مصر العظيم وقدمت المستندات التي تؤكد عدم قانونية القرار فكان الحكم النهائي والبات بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية واعتبار قراراها كأنه لم يكن وهو والعدم سواء”.

وأوضح مرتضى منصور في بيانه “بدأت اليوم اتخاذ أول خطوات اللجوء إلى القضاء بتقديمي مذكرة للسيد وزير الشباب والرياضة المحترم الدكتور أشرف صبحي طلبت منه فيها إعمال المادة 1 من قانون 71 لـ2017 وباقي مواد هذا القانون أن يعلن بطلان القرار الصادر من اللجنة الأولمبية بتاريخ 4 أكتوبر 2020 المتضمن إيقافي عن مزاولة أي نشاط لمدة 4 أعوام وهو ذات القرار الذي سبق وألغاه قضاء مصر العادل منذ عامين. تضمنت المذكرة أنه في حالة عدم إعلان بطلان قرار اللجنة الأولمبية سيكون هذا قرارًا سلبيًا من حقي الطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري”.

وأتم تصريحاته “أناشد الجماهير على مختلف انتمائتها بأن تتوحد ليس خلف مرتضى منصور ولكن خلف بلدنا مصر في الظروف التي تمر بها والتربص من الخونة والعملاء الذين يحاولون بشتى الطرق إشاعة الفوضى في وطننا، ولكم كل الشكر والتقدير والإحترام”.