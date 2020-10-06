شكرا لقرائتكم خبر عن ألافيس يتعاقد مع جناج أستون فيلا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعاقد نادي ألافيس الإسباني، مع الجناح جوتا بيليتيرو قادماً من صفوف أستون فيلا الإنجليزي. وكان بيليتيرو صاحب الـ29 عاماً، قد لعب في إنجلترا مع برينتفورد في 2016، ثم انتقل بعدها بعام إلى بيرمنجهام.
وانضم بيليتيرو، لأستون فيلا في صيف 2019، والذي شارك معه في 16 مباراة سجل خلالها هدفا وصنع 2 آخرين. ويستمر عقد الجناح الإسباني، الذي تصل قيمته السوقية حاليا إلى 3.5 ملايين يورو مع ألافيس، حتى صيف 2021.
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