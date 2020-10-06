شكرا لقرائتكم خبر عن مودريتش: رغبتي اعتزال كرة القدم داخل ريـال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف النجم الكرواتي لوكا مودريتش، عن رغبته في اعتزال كرة القدم داخل جدران ريال مدريد، مؤكدًا أن المعاملة التي تلقاها الويلزي جاريث بيل «غير عادلة».

وقال مودريتش في مقابلة مع إذاعة «كوبي» الإسبانية: «أشعر بسعادة لبقاء ميسي. إنه يمثل إضافة. عندما تلعب فأنت تريد دائمًا أن تلعب أمام الأفضل. نحب أن نلعب أمام برشلونة، وضد ميسي».

ويعود لاعب الوسط الكرواتي، لمنتخب بلاده بعد رفضه الانضمام إليه خلال فترة الإعداد للموسم الجديد للوصول إلى أفضل مستوى ممكن. وأكد أن «المهم هو أن نفوز. لدينا 10 نقاط من 4 مباريات، لكننا لم نقدم أفضل ما لدينا. من المهم تسجيل نقاط ونحن راضون».