شكرا لقرائتكم خبر عن نانت الفرنسي يتجاهل النزاع القانوني بين لايبزيج وليدز ويضم أوجوستين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي نانت الفرنسي اليوم الثلاثاء، تعاقده مع المهاجم جان كيفن أوجوستين، رغم النزاع القانوني القائم بين لايبزيج الألماني وليدز يونايتد الإنجليزي بشأن اللاعب.

وكان أوجوستين قد انتقل في الموسم الماضي معارا من لايبزج إلى ليدز يونايتد، بعقد يتضمن مقابل شراء إلزامي بقيمة 21 مليون يورو في حالة صعود ليدز يونايتد للبريميرليج. لكن أوجوستين لم يلعب سوى دور ضئيل في صعود ليدز يونايتد حيث شارك في 3 مباريات فقط مع الفريق.

وادعى ليدز يونايتد أن بند الشراء لم يعد ملزما نظرا لأن الصعود حسم فقط بعد 30 يونيو، إثر فترة توقف المنافسات بسبب جائحة كورونا، وأن عقد اللاعب في ذلك الوقت كان قد انتهى بالفعل.