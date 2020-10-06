شكرا لقرائتكم خبر عن كيبا حارس تشيلسي: «البلوز» مثل ريـال مدريد وبرشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث الحارس الإسباني الشاب كيبا أريزابالاجا عن وضعه الصعب مع ناديه تشيلسي الإنجليزي، حيث يواجه انتقادات لاذعة، وأقر بأنه «ليس في أفضل حالاته». لكن كيبا أكد أنه في كامل تركيزه حاليا مع منتخب بلاده، الذي قد يشارك معه كأساسي في مباراة البرتغال الودية، غدًا الأربعاء.

وقال كيبا خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء من معسكر «لا روخا» بمدينة لاس روزاس الرياضية: «أنا بحالة جيدة، وأشعر بالقوة والثقة. بالطبع لست في أفضل حالاتي، وليس هذا ما أتمناه، ولكن قد تكون لحظات بهذا الشكل في مسيرة أي رياضي، وأنا أعلم جيدا أن فريقي تشيلسي مثل ريال مدريد وبرشلونة».