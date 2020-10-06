شكرا لقرائتكم خبر عن كيبا حارس تشيلسي: «البلوز» مثل ريـال مدريد وبرشلونة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث الحارس الإسباني الشاب كيبا أريزابالاجا عن وضعه الصعب مع ناديه تشيلسي الإنجليزي، حيث يواجه انتقادات لاذعة، وأقر بأنه «ليس في أفضل حالاته». لكن كيبا أكد أنه في كامل تركيزه حاليا مع منتخب بلاده، الذي قد يشارك معه كأساسي في مباراة البرتغال الودية، غدًا الأربعاء.
وقال كيبا خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء من معسكر «لا روخا» بمدينة لاس روزاس الرياضية: «أنا بحالة جيدة، وأشعر بالقوة والثقة. بالطبع لست في أفضل حالاتي، وليس هذا ما أتمناه، ولكن قد تكون لحظات بهذا الشكل في مسيرة أي رياضي، وأنا أعلم جيدا أن فريقي تشيلسي مثل ريال مدريد وبرشلونة».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
103,781
-
تعافي
97,398
-
وفيات
5,990
كانت هذه تفاصيل خبر كيبا حارس تشيلسي: «البلوز» مثل ريـال مدريد وبرشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.