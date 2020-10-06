شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يصيب رئيس رابطة الدوري الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت رابطة الدوري الإيطالي،، إصابة باولو دال بينو، رئيس الرابطة بفيروس كورونا المستجد. وقالت الرابطة، في بيان رسمي، إن دال بينو لا تظهر عليه أي أعراض، وأنه يتواجد حاليًا في العزل الصحي داخل منزله.

وكانت الإصابات بفيروس كورونا عادت للانتشار بقوة مؤخرًا بين فرق الدوري الإيطالي. وظهرت 22 حالة إصابة بين لاعبي وموظفي جنوى، بينما تام اكتشاف إصابتين بين موظفي يوفنتوس، ومثلهما لدى لاعبي ميلان ونابولي.