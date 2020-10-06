شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يصيب رئيس رابطة الدوري الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت رابطة الدوري الإيطالي،، إصابة باولو دال بينو، رئيس الرابطة بفيروس كورونا المستجد. وقالت الرابطة، في بيان رسمي، إن دال بينو لا تظهر عليه أي أعراض، وأنه يتواجد حاليًا في العزل الصحي داخل منزله.
وكانت الإصابات بفيروس كورونا عادت للانتشار بقوة مؤخرًا بين فرق الدوري الإيطالي. وظهرت 22 حالة إصابة بين لاعبي وموظفي جنوى، بينما تام اكتشاف إصابتين بين موظفي يوفنتوس، ومثلهما لدى لاعبي ميلان ونابولي.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
103,781
-
تعافي
97,398
-
وفيات
5,990
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا يصيب رئيس رابطة الدوري الإيطالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.