شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد عبدالملك ينفي وفاة إسلام عوض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفي احمد عيد عبدالملك لاعب للزمالك ومنتخب مصر السابق ما تردد مؤخراً عن وفاة اسلام عوض لاعب إنبي والزمالك السابق. وقال عيد عبدالملك، في تصريح لـ"المصري اليوم" أن عوض، بخير وبصحة جيدة ولا صحة تماماً لتعرضه لاي سوء وان خبر وفاته شائعه سخيفة وحرص عيد علي طمأنة الجماهير علي صديقه وزميله بالملاعب وطالب الجميع بتحري الدقة ومراعاة المضير قبل كتابه خبر وفاة لاعب علي قيد الحياة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 103,781

تعافي 97,398

وفيات 5,990

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