«صفقات الصيف» تفجر بركان غضب توماس توخيل في وجه باريس سان جيرمان

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى توماس توخيل، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، استيائه من إدارة الفريق الباريسي بسبب عدم تعاقدهم مع صفقات سوبر خلال الميركاتو الصيفي المنصرم. ووفقا لموقع «ليكيب» فأن فريق باريس سان جيرمان يحاول الاعتدام على لاعبي الفريق الحاليين بسبب الأزمات المالية التي تحاصر الأندية العالمية بسبب فيروس كورونا. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 103,781

تعافي 97,398

وفيات 5,990

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