شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يُغيب أندريه لونين عن منتخب أوكرانيا في دوري الأمم الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصيب أندريه لونين، حارس ريال مدريد، بفيروس كورونا اليوم، الأمر الذي يجعله غائبا عن مباريات منتخب أوكرانيا المقبلة أمام إسبانيا وألمانيا وفرنسا، في دوري الأمم الأوروبية بسبب دخوله الحجر الصحي.

ووفقا لموقع صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، ضرب الوباء العالمي أيضا الحارس الآخر لمنتخب أوكرانيا يوري بانكيف وكذلك طبيب الفريق، ليدخل الثلاثي في عزل ذاتي داخل معسكر الفريق بفرنسا.