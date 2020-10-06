شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يُغيب أندريه لونين عن منتخب أوكرانيا في دوري الأمم الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصيب أندريه لونين، حارس ريال مدريد، بفيروس كورونا اليوم، الأمر الذي يجعله غائبا عن مباريات منتخب أوكرانيا المقبلة أمام إسبانيا وألمانيا وفرنسا، في دوري الأمم الأوروبية بسبب دخوله الحجر الصحي.
ووفقا لموقع صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، ضرب الوباء العالمي أيضا الحارس الآخر لمنتخب أوكرانيا يوري بانكيف وكذلك طبيب الفريق، ليدخل الثلاثي في عزل ذاتي داخل معسكر الفريق بفرنسا.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
103,781
-
تعافي
97,398
-
وفيات
5,990
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا يُغيب أندريه لونين عن منتخب أوكرانيا في دوري الأمم الأوروبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.