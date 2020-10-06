أرسنال يستغني عن «الديناصور الأخضر».. ومسعود أوزيل يتحمل راتبه

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الألماني، مسعود أوزيل، لاعب فريق الأرسنال الإنجليزي تحمل راتب تكفله براتب تميمة الجانرز الشهير المقبلة بالديناصور الأخضر بعد قرار «الجانرز» بالاستغناء عنه ترشيداً للنفقات في ظل أزمة كورونا. وقال أوزيل عبر حسابه على «انستجرام»: «شعرت بحزن كبير عندما سمعت أن تميمتنا المخلصة والشهيرة جيري كوي، والذي يعتبر جزءا مهما من النادي، سيتوقف استخدامه بعد 27 عاما». وأضاف: «لهذا، أنا أعرض بتكفل الراتب الكامل لديناصورنا الأخضر الكبير، طالما كنت لاعبا في آرسنال، حتى يتمكن جيري من الاستمرار بأداء عمله الذي يحبه كثيرًا». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 103,781

تعافي 97,398

وفيات 5,990

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