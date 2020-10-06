شكرا لقرائتكم خبر عن رالف فايرمان يغيب عن شالكه الألماني خلال معركة «البوندسليجا» بسبب «الضامة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي شالكه، غياب حارس مرماه رالف فايرمان ولاعب الوسط سوات سيردار، لأجل غير مسمى بعد إصابته في العضلة الضامة، خلال المباراة التي خسرها الفريق على ملعب لايبزيج بأربعة أهداف دون رد يوم السبت الماضي.

وتزايدت مصاعب شالكه في هذه الفترة الحساسة من الموسم بعد البداية الكارثية للفريق، حيث لم يحصد أي نقطة حتى الآن، خلال مشواره في البوندسليجا بجانب استقبال شباكه 15 هدفا مقابل هدف واحد سجله الفريق. ويغيب سيردار عن مباراة المنتخب الألماني أمام تركيا وديا، بجانب المباراتين أمام أوكرانيا وسويسرا في دوري الأمم الأوروبي.