شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يتحكم في مصير سيرجيو ريجيلون لاعب توتنهام الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع «ديلي ميل» البريطاني عن نطقة مثيرة في عقد الإسباني سيرجيو ريجيلون، المنضم حديثًا لصفوف توتنهام، قادما من فريقه السابق ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي المنصرم.

ووفقا للتقرير، فان النادي الإسباني وضع بندا في عقد لاعبه السباق يسمح له بشرائه مرة أخرى حال رحيله عن صفوف الفريق الإنجليزي مقابل 40 مليون يورو.