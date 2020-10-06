شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة وفاة نجم الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أحمد عيد عبدالملك لاعب الزمالك السابق حقيقة الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بخصوص وفاة إسلام عوض نجم الأبيض السابق، وذلك عقب تعرضه لحادث سير عصر اليوم الثلاثاء بالقاهرة. ونشر «عيد» عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: أنا لسه متصل بإسلام عوض وهو بخير مفيش حاجة خالص، ياريت الناس اللي معندهاش ضمير تراعي ربنا. وأضاف: قبل ما تنزل أخبار وتنشر أتاكد الأول، راعي ضميرك دي حاجة تخص أهالي الناس وأصحابهم. وانتشرت بعض الأقاويل على مواقع التواصل الاجتماعي التي أكدت وفاة إسلام عوض نجم الزمالك السابق في حادث سير. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 103,781

تعافي 97,398

وفيات 5,990

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