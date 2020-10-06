شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يبحث عن خليفة سولسكاير عقب زلزال توتنهام السداسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع صحيفة «ميرور» البريطاني، عن تحرك مجلس إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مع مدرب جديد يستلم قيادة الفريق خلفا للمدير الفني الحالي سولسكاير، عقب النتائج السلبية الذي حققها مع الشياطين الحمر وكان أخرها زلزال توتنهام بسداسية في الدوري الإنجليزي.

ووفقا للتقرير البريطاني، فإن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني السابق لتوتنهام، عاد إلى حسابات الشياطين الحمر، هذا الموسم، لخلافة أولي جونار سولسكاير.