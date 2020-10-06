شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يوضح حقيقة تجدد إصابة عثمان ديمبلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف نادي برشلونة الإسباني حقيقه تعرض لاعبه عثمان ديمبلي، لإصابة جديدة خلال مران الفريق الكتالوني مساء أمس. ووفقا لموقع "ماركا" فإن لاعب الفريق الإسباني شعر أمس بإجهاد شديد الأمر الذي جعله يغادر التدريبات الجماعية بناء على تعليمات الهولندي رونالد كومان.
جدير بالذكر أن عثمان ديمبلي كان قريبا جدا من الانضمام لصفوف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال هذا الصيف ولكن المقابل المادي عرقل الصفقة وجعل النادي الإسباني يرفض اتمام التعاقد مع الفريق الإنجليزي.
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