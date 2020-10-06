يتاجو دانتاس أخر صفقات بايرن ميونيخ في الميركاتو الصيفي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع صحيفة "ريكورد" البرتغالية، عن تعاقد نادي بايرن ميونخ مع تياجو دانتاس، لاعب وسط بنفيكا بشكل سري في أخر ساعات الميركاتو الصيفي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مقابل 8 ملايين يورو مع أحقية الفريق الألماني بشراء اللاعب البرتغالي نهاية إعارته. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 103,781

تعافي 97,398

وفيات 5,990

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