موسيمانى يكثف الجرعات التدريبية البدنية للاعبى الأهلى قبل مواجهة الوداد

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر بيستو موسيمانى المدير الفنى للاهلى على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين خلال الفترة المقبلة قبل مواجهة الوداد المغربى يوم 17 أكتوبر الجارى فى نصف نهائى دورى الأبطال، كان المدير الفنى قد تحفظ على أداء اللياقة البدنية لعدد من اللاعبين خلال التدريبات التى قادها المدير الفنى إلى جانب مواجهة المقاولون العرب.

فيما طلب المدير الفنى تقريراً طبياً عن اللاعبين المصابين، على رأسهم محمد الشناوى، لتحديد القرار النهائى بشأن سفره مع الفريق إلى المغرب من عدمه، إلى جانب رامى ربيعة مدافع الفريق الذى تعرض للإصابة هو الآخر خلال الفترة الأخيرة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 103,781

تعافي 97,398

وفيات 5,990

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