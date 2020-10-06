شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون ينضم لجهاز الأهلى بدل من باكومينا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر بيستو موسيمانى، المدير الفنى للاهلى على ضم كيفين جونسون كمدرب عام للفريق بدلاً من باكومينا مساعد المدير الفنى خلال فترة تواجده بنادى صن داونز، وكان المدير الفنى قد عقد جلسة فى الأيام الماضية مع سامى قمصان المدرب المساعد من أجل مناقشته فى البرنامج التأهيلى للاعبين وتحديد مستوى اللياقة البدنية الخاصة بهم.
وطلب المدير الفنى الاطلاع على لائحة الفريق لرغبتة فى إجراء تعديل عليها لتشجيع اللاعبين على الاجتهاد خلال الفترة المقبلة المرتبط فيها الفريق بمواجهة مهمة أمام الوداد المغربى المقررة يوم 17 أكتوبر الجارى فى نصف نهائى دورى الأبطال الإفريقي.
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