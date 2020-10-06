شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ معلقاً على اغنية الهضبة: أعشقك يا مصر و فداكي العمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر المستشار تركي آل الشيخ، وزير الترفيه باللملكة العربية السعودية، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يحمل اغنية وطنية للفنان عمرو دياب، وذلك بالتزامن مع احتفالات المصريين بذكرى نصر أكتوبر. وعلق آل الشيخ على الفيديو:«أنا بعشقك يا مصر وفداكي فداكي العمر»،وكان آل الشيخ قد قدم التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري باحتفالات نصر اكتوبر صباح اليوم عبر حسابه الرسمي. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 103,781

تعافي 97,398

وفيات 5,990

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ معلقاً على اغنية الهضبة: أعشقك يا مصر و فداكي العمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.