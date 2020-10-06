شكرا لقرائتكم مدرب منتخب إيطاليا يتحدث عن حلم الأزوري وودية مولدوفا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتمنى روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا استمرار منتخب الأزوري في الصعود في ترتيب المنتخبات، ويعتقد أن الأزوري قد كوّن فريقًا ممتازًا للمباريات في أكتوبر، ويبدأ الطليان الأجندة الدولية بمباراة ودية ضد مولدوفا على ملعب "أرتيميو فرانكي"، حيث حضر مانشيني المؤتمر الصحفي اليوم.

وقال مانشيني في المؤتمر الصحفي قبل المباراة الودية ضد مولدوفا: "لا توجد مشاكل كبيرة ، من المحتمل أن يصل لاعبو يوفنتوس يوم الأربعاء، الترتيب مهم جدًا؛ لا يمكننا التنازل على ما فعلناه في الأشهر الأخيرة خلال مباراة الغد، لقد استعدنا ثمانية أو تسعة مراكز ونرغب في الصعود أكثر قبل قرعة تصفيات كأس العالم".

أضاف: "يجب أن نقدم أداءً جيدًا في المباريات التي لا تهم أيضًا، وتغيير اللاعبين أيضًا".

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وانتقل فيديريكو كييزا نجم فيورنتينا من فريقه إلى يوفنتوس الليلة الماضية، لكن مانشيني قال إن ذلك لا يغير من أهميته للأزوري حيث قال: "بالنسبة لنا، إنه لاعب مهم، لقد كان لدينا عندما كان في فيورنتينا وهو الآن مع يوفنتوس".

تابع: "نحن سعداء للغاية لأن المنتخب الوطني يجذب العديد من المشجعين وأن الناس حتى لو كانوا في المنزل الآن، يشاهدون المباريات على التلفزيون، هذا يعني أن الفتيان مستمتعون، وهذا ما يلفت انتباهك".

ويواجه المنتخب الإيطالي نظيره البولندي خارج الأرض في دوري الأمم الأوروبية، قبل أن تعود إلى "بيرجامو" لمباراة على أرضه ضد هولندا.