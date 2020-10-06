شكرا لقرائتكم تعرف على المباريات التي يغيب فيها ساسي عن الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يغيب الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك، عن 6 مواجهات لفريقه فى المسابقات المحلية "الدورى وكأس مصر" بقرار من لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم مع توقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه بدءا من المباراة التالية للمباراة التي تم طرده منها أمام المصري ضمن مسابقة الدوري الممتاز وذلك لما بدر منه خلالها على النحو المفصل في تقريري حكم ومراقب تلك المباراة.

وبهذا القرار يغيب ساسى عن 4 مواجهات فى الدورى، ومباراتين فى كأس مصر، ونرصدهم فى الأسطر التالية..

غاب ساسى عن مباراة فريقه أمس أمام سموحة فى دور الـ 16 ببطولة الكأس، كما يغيب عن مواجهات الدورى أمام كلاً من وادى دجلة، وحرس الحدود، والإسماعيلى، كما سيغيب عن مواجهة فريقه أمام نادى مصر فى دور الـ 8 بالكأس، وحال تأهل الأبيض لنصف النهائى سيغيب عن المباراة أيضًا ، بينما يلحق بنهائى الكأس ويشارك فى حالة وصول الزمالك.

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كما تقرر في إطار عقوبات المباراة نفسها إيقاف إمام عاشور لاعب الزمالك مباراة واحدة و50 ألف جنيه غرامة اعتبارا من اليوم الموافق 6 أكتوبر 2020 لما بدر منه وفقا لتقريري الحكم والمراقب ، وتغريم النادي المصري 50 ألف جنيه لما بدر من الحضور في المباراة نفسها.

كما قررت اللجنة إيقاف محمد ابراهيم مدرب نادي الاتحاد السكندري 6 مباريات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لما بدر منه في مباراة الاتحاد السكندري أمام طلائع الجيش ضمن مسابقة الدوري الممتاز وفقا لتقريري حكم ومراقب المباراة.

وإيقاف علاء عبد العال المدير الفني لفريق كوكاكولا 3 مباريات وغرامة مالية 50 ألف جنيه لما بدر منه في مباراة فريقه مع بتروجيت بمسابقة القسم الثاني للدوري.