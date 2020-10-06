شكرا لقرائتكم رابيد تيست للاعبي الزمالك استعدادا لدجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتحليل "رابيد تيست" خلال تدريبات اليوم استعدادا للمباراة المقبلة أمام وادي دجلة، والمقرر لها الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 32 للدورى ، فيما قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني منح اللاعبين الأساسيين راحة من التدريبات الجماعية اليوم، واكتفى الجهاز الفني بخوض اللاعبين لتدريبات في الجيمانزيوم الخاص بالنادي وتدريبات استشفائية بعد عودتهم أمس من الإسماعيلية عقب الفوز علي سموحة بكأس مصر بهدفين مقابل هدف والتأهل إلى ربع نهائى كأس مصر.

من ناحية أخرى حددت إدارة الكرة بنادى الزمالك مبلغ 10 ملايين دولار مقابل رحيل مصطفي محمد مهاجم الزمالك للاحتراف الأوربي عقب نهاية الموسم الحالي، وأكد مصدر داخل إدارة الكرة ان النادي حدد هذا المبلغ بناءا علي إمكانيات اللاعب الهجومية وسنه الصغير وخبرته الدولية.

Advertisements

وتلقى مصطفي محمد عرضا من نادى فنار بخشة التركى الا ان الزمالك رفض العرض لحاجة الفريق لتواجد مصطفي محمد لحسم لقب دوري ابطال افريقيا الغائب عن الفريق منذ 2022.

فيما عقد البرتغالي جايمي باتشيكو جلسة مع مصطفي محمد مهاجم الفريق طالبه خلالها بالتركيز في الملعب وعدم تشتيت تركيزه بعروض الاحتراف خاصة ان الفريق مقبل علي مباراة الرجاء المغربي في الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا، والمقرر لها 18 أكتوبر الجارى، وأكد باتشيكو لمصطفي محمد ان الحصول علي بطولة افريقيا سيكون طريقه للاحتراف في فرق أكبر من العروض التي تلقاها ودوريات أكبر، في محاولة لاحتواء حالة التوهان وعدم التركيز التي يمر بها اللاعب خلال الفترة الحالية بسبب رغبته في الاحتراف الأوروبي.