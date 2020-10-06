شكرا لقرائتكم إسلام عوض لاعب الزمالك السابق يعلق على شائعة وفاته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى إسلام عوض لاعب فريق الزمالك السابق شائعة وفاته التي انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية موضحا أنه بصحة جيدة ولم يتعرض لاي أذي خلال الفترة الحالية.

وابدى اللاعب استياءه الشديد من الأنباء التي ترددت في الساعات الماضية فيما يخص وفاته موضحا أنه يطالب الجميع بتحري الدقة، وشدد إسلام عوض على أنه تلقى العديد من الاتصالات يعد انتشاء الانباء المغلوطة بشأن وفاته.

فى سياق آخر، اتفق عدد كبير من نجوم الكرة والسلة واليد والطائرة وكافة الألعاب الرياضية بنادى الزمالك على وقفة دعم للمستشار مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء ظهر غدا الأربعاء وأكد طارق يحيى رئيس قطاعات الناشئين بالزمالك أن كل نجوم الرياضة من أبناء القلعة البيضاء أعلنوا دعمهم ومساندتهم لمرتضى منصور رئيس النادى في ازمته مع اللجنة الاوليمبية والتى اتخذت قرارات غريبة ضد منصور.

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وأضاف نجم الزمالك الأسبق ان الوقفة للرياضيين ستبدأ في تمام الواحدة في النصف ظهر الأربعاء ويشارك فيها كل نجوم الفرق الرياضية بكافة الألعاب وستكون داخل اسوار النادى للتأكيد على الوقوف والدعم والمساندة للمستشار مرتضى منصور الذى يقود الزمالك لنهضة رياضية وانشائية ويحقق طموحات الجماهير والأعضاء.

وكانت اللجنة الاوليمبية قد اصدرت قرارات بوقف مرتضى أحمد محمد منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية عن مزاولة أى نشاط رياضى فى مصر لمدة أربعة سنوات (4 سنوات)وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيها مصري لاغير مع مايترتب على ذلك من اّثار مع عدم اعتماد تمثيله لنادى الزمالك للألعاب الرياضية أمام الغير والقضاء فيما يخص النادى، وعدم تقلد رئاسة أى اجتماعات أو جمعيات عمومية أو مجلس إدارة بنادى الزمالك للألعاب الرياضية طوال مدة الوقف، وعدم الاعتداد بتوقيعه على أي إجراء أو مراسلات، أو غيرها تخص نادى الزمالك، وعلى الأخص الموضوعات المالية أو التفويض فيها ، وعلى نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية وأعضاء مجلس الإدارة الدعوة لأول جمعية عمومية عادية تتضمن بند إنتخابات للمقاعد الشاغرة وعلى وجه الخصوص مقعد رئيس مجلس الإدارة.