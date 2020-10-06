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الاتحاد السويسري يعلن إصابة شاكيري بفيروس كورونا

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد السويسري لكرة القدم يوم الثلاثاء أن شيردان شاكيري مهاجم فريق الإنجليزي، أصيب بعدوى "كوفيد-19" ولن يكون بمقدوره المشاركة في المباريات المقبلة أمام كرواتيا وإسبانيا وألمانيا.

وذكر الاتحاد السويسري في بيان: الفحوص أثبتت إصابة شيردان شاكيري بفيروس كورونا وبدأ خضوعه للعزل الذاتي بعد التشاور مع السلطات الصحية، ويجري التشاور مع السلطات بناء حول الإجراءات التي يجب اتخاذها.

وبات شاكيري ثالث لاعب من ليفربول تثبت إصابته بعدوى كورونا بعد تياغو ألكانتارا المنضم حديثا للفريق قادما من بايرن ميونخ الألماني، والمهاجم السنغالي ساديو ماني.

وفي حالة تحسن الحالة الصحية للاعبين الثلاثة، يمكن أن يكونوا متاحين للمشاركة مع ليفربول في مباراته المقبلة بالدوري الإنجليزي الممتاز، المقررة أمام إيفرتون في 17 أكتوبر الجاري.

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