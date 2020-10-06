منتخبا الرأس الأخضر وكينيا يطلبان ضم ثنائى نادى مصر "كليف وفرداتو"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استدعى منتخبا الرأس الأخضر وكينيا ثنائى نادى مصر "وليس فرداتو وكليف" على التوالى من أجل الانضمام للمنتخب خلال المرحلة المقبلة وفقا للأجندة الدولية للمنتخبات.

إقترب نادى مصر من الهبوط بشكل رسمى إلى دورى القسم الثانى، مع طنطا الذى هبط رسميا، بعد الخسارة من إنبى فى الدوى، للفشل فى الإبقاء على حظوظه الضعيفة فى البقاء فى الدورى الممتاز، بعدما صعد له هذا الموسم، لأول مرة فى تاريخه، إلا إنه بعد التعادل بات على بعد خطوة من الهبوط بشكل رسمى للقسم الثانى مرة ثانية.

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وسجل كيلف نياكيا، هدف نادى مصر فى الدقيقة 54 من زمن المباراة، عن طريق تمريرة بينية متقنة من ويليس فورتادو لزميله كليف نياكيا المنطلق داخل منطقة الجزاء والذى تمكن من مراوغة المدافع على فوزى ثم أطلق تسديدة قوية فى أقصى الزاوية اليسرى للمرمى سكنت الشباك، فيما تعادل أحمد على لنادى إنبى، فى الدقيقة 66 من زمن المباراة، وذلك من مجهود فردى مميز من محمد شريف على الجبهة اليمنى أنهاها بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أخطأها الحارس عصام ثروت بشكل فادح أدى إلى سقوط الكرة من بين يديه أمام المهاجم أحمد على كامل الذى لم يجد أى صعوبة فى وضع الكرة داخل الشباك.

يحتل نادى مصر المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 12 مباراة وهُزم فى 15 لقاء، فيما سجل 18 هدفًا واستقبل 50 هدفًا.

يلتقى الزمالك مع نادى مصر، فى دور الثمانية من بطولة كأس مصر، بعد تخطى عقبة سموحة فى دور الـ16 من منافسات الكأس، وذلك بعدما نجح نادى الزمالك في التأهل لدور الـ8 لكأس مصر بعد فوزه علي نظيره سموحة بهدفين مقابل هدف.