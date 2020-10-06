شكرا لقرائتكم خبر عن النادى الأهلى يحيى ذكرى نصر أكتوبر المجيدة: يوم انتصر فيه الشعب والجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على الاحتفال بذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة التي توافق اليوم السادس من أكتوبر، حيث نشرت الصفحة عبر موقع تويتر، صورة لشعار النادي الأهلي بجوار بعض الجنود الذين احتفلوا بالعبور.

وكتب الحساب الرسمي للقلعة الحمراء "٤٧عامًا على نصر أكتوبر المجيد، يوم انتصر فيه الشعب والجيش"، وسرعان ما حصدت الصفحة عدد كبير من التعليقات التي تحيى ذكرى النصر المجيد.

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صفحة النادي الاهلي

وكانت قد احتفلت الصفحة الرسمية للنادي الأهلى عبر "فيس بوك" بعيد ميلاد خالد بيبو نجم الفريق السابق، حيث يحتفل النجم السابق للأهلي اليوم بعيد ميلاده الـ44 عامًا، ونشرت الصفحة صورة لخالد بيبو من مباراة الأهلي التاريخية أمام الزمالك والتى فاز فيها الأحمر بستة أهداف مقابل هدف كان لخالد بيبو نصيب الأسد فيها من زيارة محمد عبد المنصف حارس الزمالك آنذاك، حيث سجل بيبو أربعة أهداف "سوبر هاتريك"، ونشرت الصفحة صورة لخالد بيبو خلال تسجيله أحد أهدافه في مرمى محمد عبد المنصف وعلقت الصفحة: "نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا خالد بيبو.. نتمنى لك عيد ميلاد سعيد"