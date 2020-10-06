شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنصف يدخل حسابات المنتخب الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيمن طاهر مدرب حراس مرمى المنتخب الوطنى، أن محمد عبد المنصف حارس مرمى الفريق الكروى الأول بنادى وادى دجلة، ضمن حسابات الجهاز الفنى للفراعنة، موضحًا أنه يتابع جميع حراس فرق الدورى للوقوف على مستواهم قبل أن يقع الاختيار على ثلاثة منهم للانضمام لمعسكر المنتخب المقبل، مشيرًا إلى أن محمد الشناوى حارس الأهلى يعد رقم 1 فى مصر بالوقت الحالى.

أضاف مدرب حراس مرمى الفراعنة، أنه يتابع جيدًا محمد عبد المنصف، الذى لفت جميع الأنظار بتألقه مع غزلان وادى دجلة، ويقدم مستوى مميزًا فى الوقت الحالى، لذلك أصبح ضمن حسابات الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى.

وكان عبد المنصف أكد أنه على استعداد تام للانضمام لصفوف المنتخب الوطنى الأول، ليصبح الحارس الثالث للفراعنة بعد محمد الشناوى ومحمد أبو جبل حارسى الأهلى والزمالك، لافتًا إلى أن التواجد فى صفوف المنتخب يعد شرف لأى لاعب، وأنه لا يمانع التواجد على مقاعد البدلاء وذلك فى سبيل خدمة منتخب بلاده.

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أضاف "أوسة" إنه على علم بأن المنتخب الوطنى يحتاج للاعبين أصحاب خبرات كبيرة من أجل مساندة باقى الفريق، مشيرًا إلى أنه سيكون ضمن عناصر الخبرة وسط صفوف الفراعنة، مؤكدًا أنه يبذل قصارى جهده فى الفترة الحالية من أجل العودة للمنتخب وتحقيق حلمه، فضلاً عن سعيه لتحطيم العديد من الأرقام القياسية التى يواصل تحطيمها فى الوقت الحالى.

وتشهد الفترة الحالية، تألق لافت للأنظار لمحمد عبد المنصف حارس الفريق الدجلاوى، وكان أوسة أكد أنه ما زال يمتلك الطموح والرغبة فى الاستمرار بالملاعب، لتحطيم الأرقام القياسية، لافتًا إلى أنه لم يحدد موعد اعتزال الساحرة المستديرة، خاصة أنه يشعر بقدرته على العطاء داخل المستطيل الأخضر وتحقيق الإنجازات فى المرحلة المقلبة، مشيرًا إلى أنه يسعى لتحطيم أرقام السد العالى عصام الحضرى والذى اعتزل اللعبة من الموسم الماضى.

أضاف عبد المنصف، أنه يطمح للاستمرار فى الملاعب لسن 47 عامًا لتحطيم رقم الحضرى الذى اعتزل فى سن الـ 46، قائلاً: "حققت أرقاما قياسية وأسعى لتحقيق المزيد لشخصى ولمصر، وشاركت فى 24 موسما متتاليا فى الوقت الذى شارك الحضرى وحسام حسن فى 21 موسم فقط، وشاركت فى 35 ألف دقيقة بالدورى، فضلاً عن الوصل للمشاركة فى المباراة رقم 402، والسد العالى شارك فى 451 وسأصل لهذا الرقم بمشاركتى فى الموسمين المقبلين".