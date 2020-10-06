شكرا لقرائتكم خبر عن ردود فعل غاضبة ضد لفظ ميدو الخارج على السوشيال ميديا.. اعرف جمهوره قال إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زالت التغريدة الخارجة التي أثار بها أحمد حسام ميدو، مقدم أحد البرامج التليفزيونية، ضجة عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، تتسبب فى ردود فعل غاضبة من قبل جمهوره الذي يتابعه عبر حساباته الخاصة.

ويواصل عدد كبير من عشاق كرة القدم، مطالبته بحذف اللفظ الخارج احترامًا للمتابعين له حيث إنه يعد شخصية عامة تقدم محتوى كرويا عبر شاشات التليفزيون التي تدخل كل بيت مصري.



تغريدة ميدو الغير لائقة

وشن متابعو ميدو هجومًا في التعليقات حيث كتب أحد متابعيه: "العبرة إننا كلنا ماشيين بذنوبنا وخطايانا بستر ربنا، وقبل كدة لما حصل موقف مخل منه برضه كان رده الأكونت متهكر، فهل دلوقتي الأكونت برضه متهكر؟".

فيما كتب أحد المتابعين تعليقًا على التغريدة التى تحتوى على لفظ خارج "مسروق أكيد، الألفاظ دي عمرها ما تطلع من إعلامي محترم".

وشن أحد متابعي ميدو هجومًا شرسًا عليه في التعليقات وعن اللجان الإلكترونية التي تدافع عنه بعد تورطه كالعادة مع جمهوره وخروجه عن النص، وكتب "لفظ ايه إلي شائع بين الناس وزفت أيه، هي وصلت للدرجة دي وعلى العام كده، مع أنى أشك إن واحد زي ميدو يقول حاجة زي دي، ده لفظ جريمة، يارب يكون مش ميدو إلى قال كده، وإلا هيسقط من نظري بجد".

وواصل منتقدي ميدو الهجوم عليه في التعليقات، حيث كتب أحدهم قائلاً: "شخصية مفترض أنها عامة وله برنامج خاص، وبتقول ألفاظ دي على صفحتك، والله نادي الوحدة عندهم حق أن طرودك من هناك"، وعلق آخر قائلاً: "ما يصحش يا كابتن ميدو تكتب لفظ زي ده وياريت تحذفه وتعتذر لجمهورك عنه".

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