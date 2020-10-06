شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يطلب تدعيم خط الوسط المدافع فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لفريق الزمالك من إدارة الكرة تدعيم صفوف الفريق بلاعب أو اثنين فى مركز خط الوسط المدافع، لرؤيته بأن مركز الوسط المدافع يعانى من نقص عددى فى ظل وجود كل من طارق حامد وفرجانى ساسى ومحمد حسن فقط، والأخير يعانى من تكرار الإصابات.

ويرى باتشيكو ان التعاقد مع لاعب وسط مدافع أمر ضرورى فى ظل تلاحم الموسم الحالى والمقبل، وحاجة الفريق لعدد من اللاعبين المدافعين سواء المساك او الوسط المدافع، وفقا لرؤيته الفنية.

وبعيدا عن فريق الكرة فقد أصدر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بيانا رسميًا جاء فيه: "أشكر جميع جماهير الزمالك المحترمة وأشكر أعضاء الجمعية العمومية على وقفتهم المحترمة لدعمى فى الأزمة التي حدثت مؤخرا والقرارات التي أصدرتها اللجنة الأولمبية المصرية، كما أشكر جماهير النادي الأهلى التى وقفت معى أيضًا وساندتنى.

وأنوه لبعض الشباب من جماهير الزمالك الذين علمتُ من بعض المواقع أنهم ينوون النزول في وقفات احتجاجية للتضامن معى وقد أعلنت في قناة الزمالك منذ قليل، أن مصر أهم من مرتضى منصور وأخشى عليهم أن يندس وسطهم بعض من الإرهابيين من جماعة الإخوان ويستغلوا تجمعاتهم لنشر الفوضى وهذا مرفوض لأنى كما قلت، وأكدت أن مصر أهم من مرتضى منصور وأنني أحصل على حقي بالقانون عن طريق القضاء المصرى العادل.

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وهو ما سبق منذ عامين بعد أن وقعت ذات اللجنة الأولمبية عقوبة ضدي بعزلي لمدة عامين وأقمت دعوى أمام قضاء مصر العظيم وقدمت المستندات التي تؤكد عدم قانونية القرار فكان الحكم النهائى والبات بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية واعتبار قراراها كأنه لم يكن وهو والعدم سواء.

لذلك فقد بدأت اليوم اتخاذ أول خطوات اللجوء إلى القضاء بتقديمي مذكرة للسيد وزير الشباب والرياضة المحترم الدكتور أشرف صبحي طلبت منه فيها إعمال المادة 1 من قانون 71 لـ2017 وباقى مواد هذا القانون أن يعلن بطلان القرار الصادر من اللجنة الأولمبية بتاريخ 4 أكتوبر 2020 المتضمن إيقافى عن مزاولة أى نشاط لمدة 4 أعوام وهو ذات القرار الذى سبق وألغاه قضاء مصر العادل منذ عامين وتضمنت المذكرة أنه فى حالة عدم الإعلان عن بطلان قرار اللجنة الأولمبية سيكون هذا قرارًا سلبيًا من حقى الطعن فيه أمام محكمة القضاء الإدارى.

لذلك أناشد الجماهير على مختلف انتمائتها بأن تتوحد ليس خلف مرتضى منصور ولكن خلف بلدنا مصر فى الظروف التي تمر بها والتربص من الخونة والعملاء الذين يحاولون بشتى الطرق إشاعة الفوضى في وطننا، ولكم كل الشكر والتقدير والاحترام.