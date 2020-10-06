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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر 2020 وأبرزها، سموحة يتقدم بشكوى رسمية للجبلاية بسبب مشاركة إمام عاشور مع الزمالك، والأهلى يستعين بالمسكنات لتجهيز الشناوى لموقعة الوداد.

سموحة يتقدم بشكوى رسمية للجبلاية بسبب مشاركة إمام عاشور مع الزمالك

كشف المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، عن تقدم النادى بشكوى رسمية إلى اتحاد الكرة، بسبب مشاركة إمام عاشور لاعب نادى الزمالك فى مباراة كأس مصر التى جمعت الزمالك وسموحة مساء أمس ضمن منافسات دور الـ16 من كأس مصر، والتى فاز فيها الزمالك بهدفين مقابل هدف، وذلك عقب إعلان الجبلاية إيقاف إمام عاشور مباراة إثر الأحداث التى شهدتها مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى العام.

الأهلى يستعين بالمسكنات لتجهيز الشناوى لموقعة الوداد

يستعين الجهاز الطبى للأهلى بالمسكنات لتجهيز محمد الشناوى حارس مرمى الفريق لمباراة الوداد المغربى المقرر لها يوم 17 أكتوبر الجارى بالمغرب، فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا بعد تعرض للإصابة فى مباراة المقاولون العرب الأخيرة بالدورى بشد فى العضلة الضامة واضطر الجهاز الفنى لإخراجه من اللقاء ودفع بالحارس البديل على لطفى، وأثبتت الأشعة التى أجراها الشناوى مؤخراً أنه يُعانى من مزق فى العضلة الضامة بمقدار ملى فى ملى.

الأولمبية تكشف موقف مرتضى منصور من حضور مباريات الزمالك الأفريقية

أوضح مسئولو اللجنة الأولمبية المصرية أن حضور مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك لمباريات الفريق الأبيض فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، أمر يخص الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، حيث إن قرارات اللجنة الأولمبية تطبق على المسابقات المحلية.

باتشيكو يعيد تهيئة مصطفى محمد نفسيا بسبب الاحتراف

عقد البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفنى لفريق الكرة بنادى الزمالك جلسة مع مصطفى محمد مهاجم الفريق، طالبه خلالها بالتركيز في الملعب وعدم التشتيت بسبب عروض الاحتراف، خاصة أن الفريق مقبل على مباراة الرجاء المغربي في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها 18 أكتوبر الجارى، وأكد باتشيكو لمصطفى محمد أن الحصول على بطولة أفريقيا سيكون طريقه للاحتراف في فرق أكبر من العروض التي تلقاها ودوريات أكبر، في محاولة لاحتواء حالة التوهان وعدم التركيز التي يمر بها اللاعب خلال الفترة الحالية بسبب رغبته في الاحتراف الأوروبي.

ماجد سامى يتظلم على قرار لجنة الانضباط بتغريمه 50 ألف جنيه

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تقدم ماجد سامى مالك نادى وادى دجلة، بتظلم رسمى لاتحاد الكرة، ضد قرار لجنة الانضباط يوم 21 سبتمبر الماضى بتغريمه 50 ألف جنيه، لما بدر منه ضد الجبلاية على مواقع التواصل الاجتماعى، عندما كتب على صفحته تغريدة وصف فيها تقنية الفار بتقنية العار فى إشارة إلى الظلم التحكيمى المتعمد ضد فريقه.

لاعب جديد من بيراميدز يقتحم حسابات البدرى لمباراتى توجو

اقتحم لاعب فريق بيراميدز، دائرة اهتمامات حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول قبل معسكر الفراعنة فى شهر نوفمبر المقبل لخوض مباراتى توجو فى الجولتين الثالثة والرابعة بتصفيات أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، وشهدت الساعات الماضية اتصالات بين اللاعب وأعضاء الجهاز الفنى شهدت التأكيد على إعجاب الجهاز الفنى بمستواه واقترابه من قائمة معسكر نوفمبر المقبل بشرط الحفاظ على ثبات مستواه وعدم التراجع.

رسمياً.. الأهلى يخاطب فيفا لمنع النجم الساحلى من القيد وإيقاف كوليبالى

أرسل النادى الأهلى خطاباً رسمياً منذ أيام للجنة التأديب والانضباط بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" يشكو فيها نادى النجم الساحلى التونسى بسبب عدم سداد الأخير مستحقات الأهلي المتأحرة بشأن صفقة الإيفوارى سليمانى كوليبالى لاعب الأهلي السابق والنجم الساحلى الحالى، والتى تقدر بمليون و400 ألف دولار رغم حصول بطل مصر على حُكم من فيفا منتصف يوليو الماضى يُجبر بطل تونس على تسديد مستحقات الأهلى خلال 45 يوماً من تاريخ الحكم غير أن النادى التونسى لم يلتزم.