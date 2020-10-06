شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يتحدث عن موعد انتخابات الجبلاية بعد تأجيلها بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عن موقف الوزارة من انتخابات الاتحاد المصرى لكرة القدم، وقال صبحى فى تصريحات لـ ”الخليج 365”: انتخابات اتحاد الكرة ترجع للجنة الخماسية والاتحاد الدولى ونحترم قرارات الاتحاد الدولى، وتدخلنا لتأجيل الدعوة للانتخابات فى 31 يوليو بسبب فترة كورونا، والاتحاد الدولى وافق على تأجيلها 4 أشهر حتى نوفمبر، اللجنة الخماسية معينة من قبل الاتحاد الدولى ولها الصلاحية فى وضع اللوائح، ونحترم قرار الفيفا ولكن سنطبق قراره مع القانون المصرى.

فى سياق آخر، تحدث الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، عن موقف الوزارة من الحكم الصادر من قبل اللجنة الأوليمبية ضد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، وقال وزير الرياضة فى تصريحات صحفية: نادى الزمالك واللجنة الأوليمبية واتحاد الكرة وكل الاتحادات، هيئات رياضية لها استقلاليتها ولوائحها ما يخص تدخلنا يكون تطبيق القانون وسنطبق القانون.

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فى سياق متصل، أوضح مسئولو اللجنة الأولمبية المصرية أن حضور مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك لمباريات الفريق الأبيض فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، أمر يخص الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، حيث إن قرارات اللجنة الأولمبية تطبق على المسابقات المحلية.

وأكد مسئولو اللجنة الأولمبية المصرية أن اتحاد الكرة المصرى هو المنوط بإخطار كاف بقرارات اللجنة الأولمبية المصرية ضد مرتضى منصور، خاصة أن الاتحادات القارية والدولية تحترم قرارات اللجنة الأولمبية المحلية وبالتالي تقوم بتنفيذ قراراتها.

واجتمع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، الأحد الماضى، للنظر فى ما انتهى إليه التحقيق فى الشكاوى المقدمة من كل من رئيس النادى الأهلى، ورئيس نادى الزمالك السابق، ونائب وأعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك، والاتحاد المصرى لكرة القدم، ورئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، والاتحاد المصرى لكرة اليد، وعدد من الشخصيات الرياضية، والذين يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادى الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التى يمثلونها، مستخدمًا في ذلك قناة الزمالك الفضائية، والتى أخرجها عن دورها الرياضى، وكذا وسائل التواصل الاجتماعى.