شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 13 مباراة جمعت الإنتاج الحربى والإسماعيلى قبل صدام الليلة بالدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستكمل اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز ، ففي تمام الثامنة مساءاً يستضيف الإنتاج الحربى نظيره الاسماعيلى على ستاد الاهلى والسلام في مواجهة لن تخلو من الإثارة الكروية ، يدخلها الإنتاج بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل الدراويش مع سموحة بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

*ترتيب الانتاج الحربى والاسماعيلى بجدول الدوري

ويحتل الإنتاج الحربى المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 9 وتعادل في 10 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 30 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل مع نادى مصر فيما يحتل الاسماعيلى المركز العاشر برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 9 وتعادل في 8 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 32 هدفاً وتلقت شباكه 41 هدفاً ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.

*تاريخ مواجهات الانتاج الحربى والاسماعيلى

التقى الفريقين في 13 مباراة حقق خلالها الدراويش الفوز في 7 مباريات وتلقى الهزيمة في ثلاثة وتعادل في مثلهما ، أول لقاء جمع الفريقين كان بتاريخ 24 نوڤمبر من عام 2009 وانتهي بانتصار الدراويش بهدفين مقابل هدف، أكبر نتيجة في مواجهات الفريقين كانت من نصيب الإسماعيلي، بتاريخ 7 يوليو 2011 عندما حقق فوز عريض على ستاد الاسماعيلية بخماسية نظيفة.

سجل لاعبو الدراويش 19 هدفًا خلال الـ13 لقاء واستقبلت شباكهم 11 هدفاً ويُعد حسني عبدربه ومحمد ناجي جدو هم هدافي مواجهات الفريقين برصيد ثلاثة أهداف لكل منهما. انتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بين الفريقين بفوز الاسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى اللقاء الذى أقيم على ستاد الاسماعيلية بالجولة الخامسة عشرة للمسابقة فى 30 يناير 2020 ، سجل ثلاثية الدراويش محمد هاشم وفخر الدين بن يوسف وباهر المحمدى فيما سجل ثنائية الانتاج معاذ الحناوى ومحمد رجب .

*مختار يحذر من الدقائق القاتلة وريكاردو يبحث عن الخروج من الدوامة

ووجه مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربى، تحذيراً شديد اللهجة للاعبيه من خطورة الدقائق الأخيرة فى مباراة الإسماعيلى ، مشدداً على ضرورة التركيز حتى إطلاق صافرة نهاية اللقاء، لاسيما أن الدراويش نجحوا فى الفوز على الطلائع بالدقائق الأخيرة بهدف أحمد مدبولى، ثم نجحوا فى خطف نقطة التعادل أمام سموحة بهدف عبد الرحمن مجدى فى الثوانى الأخيرة، الأمر الذى يؤكد ضرورة التركيز للخروج بنقاط المباراة لحسم البقاء بشكل رسمى فى الدورى والخروج من دوامة الهبوط نهائياً ، في المقابل طالب البرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفني للإسماعيلى لاعبيه بمواصلة إنتفاضة الأسابيع الأخيرة لتوديع شبح الهبوط بشكل رسمي.

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*التشكيل المتوقع للإنتاج الحربى والاسماعيلى

ويبدو التشكيل المتوقع للإنتاج الحربى أمام الاسماعيلى مكون من :" أحمد يحيى وعلاء سلامة وأحمد صابر ومحمود البدرى واحمد شديد قناوى وغنام محمد ومحمد بازوكا ومحمد فييرا وعبدالرحمن شيكا وامادو نيانجى وباسم مرسى".

ويبدو التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام الإنتاج الحربى مكون من :" محمد فوزي -أحمد أيمن - محمد هاشم - محمد عمار - محمد بيومي - محمد مخلوف - ابراهيم ابو اليزيد - عمر الوحش - بيكيتي سيلفا - محمد حمدي زكي - محمد الشامى".