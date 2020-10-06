س و ج.. كيف يفكر حسام البدرى قبل اختيار قائمة مباراتى توجو؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرتبط منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، بمباراتين غاية فى الأهمية أمام توجو فى الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، وتقام المباراتان فى الفترة من 9 حتى 17 نوفمبر المقبل ويسعى الجهاز الفنى الحالى لوضع برنامج الإعداد المناسب للفراعنة. س: هل استقر حسام البدرى على برنامج الاعداد لمباراتىّ توجو؟ س: هل استقر حسام البدرى على برنامج الاعداد لمباراتىّ توجو؟ ج: لم يستقر الجهاز الفنى حتى الآن على برنامج الإعداد النهائى، وعقد البدرى جلسة مؤخرا مع اتحاد الكرة لتحديد الخطوط العريشة لكن لم تتم مناقشة أو حسم التفاصيل. س: متى ينطلق معسكر المنتخب؟ س: متى ينطلق معسكر المنتخب؟ ج: لا يوجد موعد محدد لانطلاق المعسكر، لكن البدرى استقر على بدء معسكر مفتوح أول نوفمبر المقبل بمشاركة اللاعبين الذين يقع عليهم الاختيار بعيدا عن الأهلى والزمالك حيث يرتبطان بمباراة نهائى دورى الأبطال يوم 6 نوفمبر المقبل حال تأهلهما للنهائى. Advertisements س: هل حسم البدرى القائمة النهائية لمباراتىّ توجو؟ س: هل حسم البدرى القائمة النهائية لمباراتىّ توجو؟ ج: محمد بركات مدير المنتخب أكد أنه ليس من المنطقى حسم القائمة قبل المعسكر بشهر، موضحا أنه يحق لأى شخص الاجتهاد لكن الأمر مازال محل نقاش ولم يتم حسم الأسماء. س: هل ستضم القائمة أسماء جديدة؟ س: هل ستضم القائمة أسماء جديدة؟ ج: ستكون الوجوه الجديدة فى أضيق الحدود، نظرا لضيق الوقت وأهمية المباراتين لذا سيتم الاعتماد على القوام الأساسى فى المباراتين. س: ما أبرز الوجوه الجديدة المرشحة؟ س: ما أبرز الوجوه الجديدة المرشحة؟ ج: هناك بعض الأسماء المرشحة للانضمام للمنتخب على رأسهم أحمد توفيق ومحمد فاروق من بيراميدز، ومصطفى محمد ومحمود الونش من الزمالك.

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