شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحدد 10 ملايين دولار للموافقة على احتراف مصطفى محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت إدارة الكرة بنادى الزمالك مبلغ 10 ملايين دولار مقابل رحيل مصطفى محمد مهاجم الزمالك للاحتراف الأوروبي عقب نهاية الموسم الحالي، وشرط التتويج ببطولة أفريقيا، وأكد مصدر داخل إدارة الكرة ان النادي حدد هذا المبلغ بناء علي إمكانيات اللاعب الهجومية وسنه الصغير وخبرته الدولية.

وتلقى مصطفى محمد عرضا من نادى فنار بخشة التركى، الأمر الذى رفضه الزمالك لحاجة الفريق لتواجد اللاعب لحسم لقب دوري ابطال افريقيا الغائب عن الفريق منذ 2022.

فيما عقد البرتغالي جايمي باتشيكو جلسة مع مصطفى محمد مهاجم الفريق طالبه خلالها بالتركيز في الملعب وعدم التشتيت بعروض الاحتراف خاصة ان الفريق مقبل على مباراة الرجاء المغربي في الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا، والمقرر لها 18 أكتوبر الجارى، وأكد باتشيكو لمصطفى محمد أن الحصول على بطولة افريقيا سيكون طريقة للاحتراف في فرق أكبر من العروض التي تلقاها ودوريات أكبر، في محاولة لاحتواء حالة التوهان وعدم التركيز التي يمر بها اللاعب خلال الفترة الحالية بسبب رغبته في الاحتراف الأوروبي.

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كما تسعى إدارة الكرة بالنادي لاحتواء اللاعب نفسيا بعدما تم إغلاق باب القيد رسميا في معظم الدوريات الكبرى الأوروبية وهو ما يضعف من فرص انضمامه لنادي أوروبي كبير خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

فيما ينتظر الكونغولي كاسونجو كابونجو مهاجم فريق الزمالك، تحديد مصيره من جانب إدارة الكرة بالنادي والجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمى باتشيكو سواء ببقائه أو رحيله في نهاية الموسم، وذلك من أجل مناقشة عروض الاحتراف التي تلقاها مؤخرًا من أندية خليجية وتحديدًا من السعودية والإمارات.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب عن أن كاسونجو رفض مناقشة العروض التي تلقاها مؤخرًا انتظارًا لموقف الزمالك، وفي حالة وجود نية داخل الزمالك رحيله فإنه سينهى اتفاقه مع أحد الأندية قبل التفاوض رسميًا مع إدارة الزمالك.