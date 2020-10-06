شكرا لقرائتكم خبر عن إشبيلية يعلن التعاقد مع تميمة أرسنال «الديناصور» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تميمة أرسنال "الديناصور" هي شخصية مشهورة بين مشجعي الجانرز ويتم الاحتفال بها كثيرًا لعمله في المجتمع كما في المباريات المنزلية، من مشجعي أرسنال منذ عام 1963، ولكنه سيغيب عن المباريات المقبلة من الموسم الجاري لحين انتهاء جائحة كورونا.

أنهى نادى أرسنال الإنجليزي تعاقد الرجل الذى يجسد شخصية تميمة آرسنال "الديناصور"، كخطوة من خطوات اتخذها نادي آرسنال لخفض التكاليف جراء تداعيات فيروس كورونا، وفقًا لصحيفة "أثليتيك" الإنجليزية.

وسط ذهول من جماهير أرسنال، غرد حساب نادي إشبيلية الرسمي بإعلان التعاقد مع تميمة أرسنال.

إقالة تميمة أرسنال "الديناصور".. وإشبيلية يعلن التعاقد مع "التميمة"

الشخص الذي كان يرتدي زى الديناصور الأخضر فى المباريات يدعى "جيري كوى"، و قد تعاقد مع على الآرسنال منذ عام 1993، هو أحدث ضحايا فيروس كورونا في نادي آرسنال.

هذا وقد أعلن أرسنال إنهاء تعاقد 55 فرداً من العاملين بالنادي لعدم الحاجة لخدماتهم بسبب توقف النشاط خلال فترة انتشار فيروس كورونا فى أغسطس الماضى، حيث كافح النادي مع التأثير لفيروس كورونا، وغياب الحضور الجماهيري عن المباريات، وكان "جيرى كوى" أخر ضحايا الأزمة المالية لفيروس كورونا.

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وذكرت صحيفة أثلتيك أن تميمة أرسنال ستعود فى المستقبل، لكن كوى سيعلق بدلته فى الوقت الحالي، لعدم الحاجة له خلال غياب الجماهير.