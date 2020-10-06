شكرا لقرائتكم خبر عن أنس جابر تودّع بطولة رولان جاروس للتنس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعد مسيرة رائعة، ودعت البطلة التونسية، أنس جابر، بطولة رولان جاروس للتنس، وذلك بعد خسارتها في مباراة اليوم الثلاثاء، أمام اللاعبة الأمريكية دانييلا كولينز، بواقع مجموعتين مقابل واحدة (4-6)، (6-4)، (4-6).

وحققت «جابر» إنجازا كبيرا بوصولها الدور الرابع من رولان جاروس، إحدى البطولات الأربع الكبرى للتنس، إذ تعد أول لاعبة عربية تصل لهذه المكانة، وذلك بعد تغلبها على أرينا سابالينكا، لاعبة بيلاروسيا، والمصنفة الثامنة على العالم.

يذكر أن صاحبة الـ 26 عامًا فازت ببطولة رولان جاروس للشابات عام 2011، كما وصلت للدور الثالث للبطولة عام 2017.