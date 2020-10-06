أهلي جدة يتعاقد مع المغربي إدريس فتوحي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن النادي الأهلي السعودى ، الثلاثاء، تعاقده رسمياً مع المغربي إدريس فتوحي لاعب فريق الحزم لمدة موسم واحد مع خيار التمديد.

وذكرت صيحفة الرياضية السعودية ، أن فتوحي حضر إلى الحزم الذي هبط نهاية الموسم إلى دوري الدرجة الأولى في 2019 وقدم برفقته مستويات مميزة وكان من أفضل صانعي اللعب في الموسم المنصرم بعد احتلاله للمركز الثالث.

وبدأ فتوحي مسيرته في فرنسا مع فريق لوهافر الذي مثل فريقه الرديف ومن ثم صعد إلى الفريق الأول في موسم 2009، لينتقل بعدها إلى نادي إستر والذي قضى في صفوفه 4 مواسم قبل أن يبدأ مسيرته الاحترافية في الخليج مع فريق عجمان الإماراتي الذي قضى في صفوفه ثلاثة مواسم انتقل بعدها معاراً إلى الخريطيات القطري. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 103,781

تعافي 97,398

وفيات 5,990

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