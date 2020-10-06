شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يكثف تحضيراتة استعداداته لودية دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستأنف منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين تدريباته اليوم الثلاثاء علي الملعب الفرعي لاستاد القاهرة استعدادًا للمباراة الودية المقررة يوم الخميس المقبل أمام وادي دجلة.

كان المنتخب قد فاز أمس فريق نادي الأميرية 2-0 في المباراة الودية التي أقيمت على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة.

أحرز الهدفين حسام اشرف ويوسف لبيب ومنح المدير الفني لمنتخب الشباب الفرصة لجميع اللاعبين للمشاركة علي مدار الشوطين .

وينتظر أن يعقد المدير الفنى جلسة مع اللاعبين قبل بداية مران اليوم لشرح سلبيات وإيجابيات مباراة الأميرية وتحفيزهم على الاجتهاد فى التدريبات للاستفادة من المعسكر .