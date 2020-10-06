شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي جدة مهدد بالحرمان من المشاركة فى دورى الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «عكاظ السعودية » عن محاولات تجريها إدارة النادي الأهلي لمحاولة استيفاء المعايير الخاصة بالحصول على الرخصة الآسيوية، بعد أن تم رفض طلبها الأول نظراً لعدم استيفاء كافة الشروط، إذ حصلت الإدارة على مهلة أخيرة، وفي حال عدم حل الإشكالات الحاصلة سيتم رفض الطلب الأهلاوي وبالتالي حرمان النادي من المشاركة في دوري أبطال آسيا 2021، على الرغم من تحقيق الفريق المركز الثالث في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وحصوله على مقعد مباشر في البطولة القارية.

وكان الاتحاد الآسيوي أبلغ الاتحادات المحلية في يوليو الماضي بأنه لن يستثني أي نادٍ لم يستوف الشروط بسبب توقف النشاط الرياضي خلال فترة جائحة كورونا، مشدداً على ضرورة استيفاء المعايير الـ 5 الخاصة بالحصول على الرخصة الآسيوية وهي: المعايير الرياضية، البنية التحتية، المعايير الإدارية والموظفين، المعايير القانونية، المعايير المالية.

ووفقا لـ «عكاظ» فان إدارة النادي الأهلي تقدمت بملفها الأسبوع الماضي إلا أنها لم تنجح في استيفاء الشرط الخاص بتقديم المسيرات المالية للاعبي الفريق الكروي الأول والأجهزة الفنية والإدارية، نظراً لتأخرها في تسليمهم رواتبهم، إضافة إلى عدم توصلها الى اتفاق معهم يقضي بجدولة المستحقات المالية المتأخرة.