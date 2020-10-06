شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يطلب استمرار أحمد فتحي في الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب بيتسو موسميانى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، من لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح استمرار أحمد فتحى الظهير الأيمن للفريق بعد علمه بتوقيعه لنادى بيراميدز ورحيله بداية من الموسم المقبل.

وعلمت «المصرى اليوم» أن المدير الفنى طلب من لجنة التخطيط التعاقد مع أربعة لاعبين في الموسم المقبل، بينهم مدافع ولاعب وسط ولاعب وسط مهاجم ورأس حربة، وذلك بعدما تابع أداء اللاعبين خلال الفترة التي تولى فيها المسؤولية، سواء في المباريات أو التدريبات.

ووفقا لمصدر بالقلعة الحمراء، فإن المدير الفنى يرغب في ضم لاعبين من الذين يمتلكون إمكانيات فنية كبيرة حتى يتمكن من تغيير طريقة اللعب التي يرغب في تطبيقها خلال المرحلة المقبلة.

ووفقا لمصدر مسؤول بالقلعة الحمراء، فإن محمود الخطيب، رئيس النادى، طلب من لجنة التخطيط تنفيذ طلبات المدير الفنى وتوفير كل احتياجاته حتى يتمكن الفريق من المنافسة على اللقب الأفريقي.

وركز المدير الفنى، خلال الفترة الأخيرة التي سبقت مواجهة إنبي التي ستقام مساء غد، الأربعاء، بالدورى الممتاز، على ضرورة منح الفرصة لكل من محمود عبدالمنعم «كهربا»، وأحمد الشيخ وصالح جمعة وحسين الشحات باعتبار أنهم يمتلكون إمكانيات فنية مميزة تساعدهم على بناء الهجمات في المباريات المقبلة.

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