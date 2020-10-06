شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يختتم تدريباتة بالدفاع الجوى إستعدادا لمواجهة نادى مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يختتم فريق بيراميدز تدريباتة اليوم على ملعب الدفاع الجوى إستعدادا لمواجهة نادى نصر المقررة غدا الأربعاء فى الجولة الـ32 للدورى الممتاز

وينتظر أنن يركز أنتى شاشيتش المدير الفنى على مراجعة الخطة التى إستقر عليها للمباراة بجانب تدريب اللاعبين على بعض الجمل الفنية التىى تتضمن التسديد من مختلف الزوايا على المرمى .

يرغب بيراميدز فى مواصلة الإنتصارات ومطاردة الزمالك على وصافة الدورى حيث يحتل الفريق المركز الثالث برصيد 60 نقطة عقب فوزه الأخير على مصر المقاصة 3-2 لتزداد فرصة الفريق فى المنافسة على المركز الثانى فى حالة تعثر الزمالك فى اللقاءات المقبلة.

وحرص المدير الفنى على تجهيز اللاعبين جيدا من خلال برنامج تدريبى مكثف خاضه الفريق على ملعب الدفاع الجوى