شكرا لقرائتكم خبر عن علي معلول: كنا ننتظر العودة إلى أجواء المنتخب وسعداء باللقاء من جديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبّر مدافع الأهلي ولاعب المنتخب التونسي، على معلول، عن سعادته بالانضمام إلى المعسكر التحضيري لنسور قرطاج استعدادًا للمواجهتين الوديتين أمام السودان، ونيجيريا، يومي 9 و13 أكتوبر الجاري.

وأضاف معلول، في تصريح للموقع الرسمي للجامعة التونسية لكرة القدم أن التواصل كان مستمرا بين اللاعبين خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن جميع اللاعبين كانوا ينتظرون العودة إلى أجواء المنتخب بفارغ الصبر، وسعداء باللقاء من جديد بعد عام كامل. وفق قوله.

وشدّد على ضرورة تقديم مردود جيد خلال المواجهتين الوديتين لتشريف كرة القدم التونسية.