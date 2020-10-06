شكرا لقرائتكم خبر عن في ذكرى ميلادها.. فاطمة عمر صائدة الميدليات الذهبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتعرض الإنسان لأزمات على مدار حياته، ولكن الأزمة قد تصبح هي سبب انطلاق الفرد، والعامل الأول لدفعه للأمام وتحقيق طموحه، فكثيرا ما نسمع عن رياضيين تعرضوا لحادث ما تسبب في اعتزالهم وعزوفهم عن إكمال مشوارهم الرياضي، ولكننا أيضًا نسمع عن أخرين بدأوا مشوارهم الرياضي بفقدان جزء من جسدهم أو حدوث إعاقة لديهم.

وهذا ما حدث لأسطورة رفع الأثقال المصرية، إذ اتخذت من الإعاقة مصدرا للانطلاق وتمثيل مصر في المحافل الدولية، إذ تربعت على عرش التصنيف العالمي لرفع الأثقال لعدة سنوات، وحصدت 4 ذهبيات في 4 دورات أوليمبية متتالية، وتعقد عليها اللجنة البارالمبية المصرية امالا كبيرة في التتويج بذهبية طوكيو 2021.

ويرصد "المصري اليوم" 10 معلومات عن الرباعة المصرية احتفالا بذكرى ميلادها.

1- ولدت الرباعة المصرية عام 1973، وبدأت ممارسة رفع الأثقال في 1994، وحصلت على المركز الأول في أول مشاركة لها ببطولة الجمهورية.

2- أهم ما جذبها لرياضة رفع الأثقال هو روح التحدي ورغبتها في إثبات ذاتها، وتغيير النظرة النمطية عن ذوي الاحتياجات الخاصة أنهم غير قادرين على تحقيق أي إنجاز في المجال الرياضي.

3- شاركت "عمر" لأول مرة ببطولة أوروبا المفتوحة عام 1997، وأحرزت ميدالية ذهبية.

4- حصلت الرباعة المصرية على 4 ذهبيات في 4 دورات بارلمبية متتالية، سيدني 2000، وأثينا 2004، وبكين 2008، ولندن 2012.

5- اختيرت "عمر" كأفضل لاعبة في سجلات اللجنة البارلمبية الدولية عام 2012، وهي صاحبة الرقم العالمي لوزن 56 كجم، إذ رفعت وزن 142 كجم.

6- وتصدرت التصنيف العالمي لعام 2016 لوزن 61 كجم، ولكن تراجع تصنيفها للمركز الثاني نتيجة إصابتها أثناء التدريب.

7- حصلت البطلة الذهبية على كأس العالم لرفع الأثقال بماليزيا لعام 2016، برفعها 216 كجم، كما حصدت ذهبية دورة الألعاب البارلمبية بالجزائر لعام 2018، برفعها 135 كجم

8- حصلت على 15 ميدالية متنوعة ببطولات العالم، كما لقبت بـ "أفضل لاعبة بارليمبية في العالم" أكثر من مرة.

9- تستعد "عمر" الان للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2021، وتتمنى حصد الميدالية الذهبية.

10- قررت صاحبة الـ47 عام أن تكون أولمبياد طوكيو اخر محطاتها في اللعبة قبل الاعتزال، بعدما حققت كل أحلامها وتربعت على عرش رياضة رفع الأثقال لمدة 25 عام.