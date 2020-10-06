شكرا لقرائتكم خبر عن بيكيتي يغيب عن قائمة الإسماعيلي أمام الإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت قائمة الإسماعيلي التي اختارها ريكاردو، المدير الفنى للفريق، غياب الغينى بيكيتى دا سيلفا، جناح الفريق، عن مواجهة الإنتاج الحربى المقرر بالثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، لحساب الجولة الــ32 من عمر مسابقة الدوري المحلي.

جاء ذلك بسبب انضمام اللاعب لمنتخب بلاده باعتباره أحد العناصر الرئيسية لغينيا.

وحرص جهاز الدراويش بقيادة البرازيلى ريكاردو على تجهيز البدائل من أجل تعويض العناصر الغائبة، في مقدمتهم عبدالرحمن مجدى ومحمود دونجا وغيرهما.