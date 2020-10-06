شكرا لقرائتكم خبر عن سوق انتقالات صيف 2020: الصفقات الأغلى والأغرب والأكثر تعقيدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتم مساء الأمس سوق الإنتقالات الصيفية 2020 في الدوريات الأوروبية الكبرى، وأسدل معه الستار على التدعيمات الممكنة للفرق في موسم 2020/2021، على الأقل حتى يناير المقبل (بداية سوق الإنتقالات الشتوية).

وعلى الرغم من الأزمة الإقتصادية إلا أن أغلب الأندية الكبرى لم تبخل في تدعيم صفوفها هذا الصيف، وهو ما انعكس على بعض الفرق من مانشستر سيتي، تشيلسي، أرسنال، نابولي وباريس سان جيرمان في الإستثمار وشراء اللاعبين لتدعيم صفوفهم للمنافسة محليًا وقاريًا.

في السياق التالي سنستعرض أبرز وأغلى وأكثر الصفقات تعقيدًا، وهي الصفقات التي تمت خلال سوق إنتقالات صيف 2020 على مستوى الأندية الأوروبية الكبرى.

الأغلى:

عدة صفقات تخطت ال60 مليون باوند في سوق الإنتقالات الحالي، فجاءت صفقة المدافع روبن دياز من بنفيكا الى مانشستر سيتي بقيمة تقارب من 62 مليون يورو، كذلك صفقة كاي هافرتز من باير ليفركوزن إلى تشيلسي تخطت 72 مليون باوند، لكن تبقى الصفقة الأغلى من نصيب المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين الذي ترك صفوف نادي ليل الفرنسي وأنضم إلى نابولي الإيطالي مقابل أكثر من 73 مليون باوند، ليكون النيجيري هو أغلى صفقة انتقال في صيف 2020.

الأكثر اثارة:

32 دقيقة فقط هي المدة الزمنية المتبقية على نهاية سوق الإنتقالات في إسبانيا، قبل ان تعلم رابطة لاليجا نادي أتلتيكو مدريد أنه تم وصول مبلغ 50 مليون يورو (ما يقارب من 45.4 مليون باوند) وهي القيمة التي تمثل الشرط الجزائي بعقد توماس بارتي، لاعب الوسط الغاني، والمدفوعة من قبل نادي أرسنال الإنجليزي الذي أشعل أخر أيام سوق الإنتقالات بهذه الصفقة التي ستمثل اضافة هائلة للجانرز، وضربة موجعة للأتليتي.

الأكثر غرابة:

سوق الإنتقالات دائمًا لا يخلو من الصفقات الغريبة، لكن الصفقة الأغرب دون منازع في هذا السوق هي صفقة انتقال المراهق البرتغالي فابيو سيلفا إلى وولفرهامبتون في صفقة بلغت قيمتها 35 مليون باوند، وهو رقم قياسي للنادي الإنجليزي دفعه لـ لاعب لم يشارك أكثر من 182 دقيقة في الدوري البرتغالي في الموسم الماضي.

سيلفا (18 عامًا) هو احد ابرز المواهب الشابة في البرتغال ولاعب يتنبأ له بمستقبل واعد، لكن يظل المبلغ الكبير المدفوع من جانب وولفرهامبتون، وبالأخص في وقت تضرر فيه العالم اجمع من حيث الإقتصاد مع جائحة كورونا، جعل الصفقة هي الأغرب في هذا السوق.

صفقات رابحة:

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عندما يكون هناك مقياس للمال امام الإمكانيات، هناك صفقات كثيرة تمت هذا السوق بأسعار أقل من المتوقع، قياسًا للإمكانيات والقدرات التي سيحصل عليها الأندية من لاعبيها الجدد.

فعلى سبيل المثالل، صفقة انتقال دوني فان دي بيك إلى مانشستر يونايتد تمثل صفقة رابحة للشياطين الحمر الذين حصلوا على لاعب وسط أياكس بأقل من 35 مليون باوند، كذلك صفقة انتقال حكيم زياش من أياكس إلى تشيلسي تمت مقابل أقل من 34 مليون باوند، وانتقال الظهير الأيسر المميز سيرجيو ريجيلون من ريال مدريد إلى توتنهام مقابل 27.5 مليون باوند، لكن تبقى صفقة انضمام الجناح الألماني الواعد ليروي ساني من مانشستر سيتي إلى بايرن ميونخ كأكثر الصفقات الرابحة هذا الصيف، مع دفع العملاق البافاري لمبلغ 41 مليون باوند للحصول على الجناح الألماني الدولي، الذي حاولوا ضمه في الصيف الماضي بمقابل يقارب من 80 مليون باوند، لكن اصابته عطلت كل المفاوضات إلى هذا الصيف.

الأكثر تعقيدًا:

لن تكون هناك صفقة أكثر تعقيدًا من صفقة انتقال المهاجم النرويجي أليكساندر سورلوث إلى آر بي لايبزيج.

سورلوث الذي ارسله ناديه الأصلي، كريستال بالاس، في صيف 2019 على سبيل الإعارة لمدة موسمين مع طرابزون سبور التركي، بغرض التخلص منه، فاجأ العالم كله بمستويات مذهلة في الدوري التركي جعلته يحتل صدارة هدافي المسابقة، ويصبح تاسع افضل هداف في سباق الحذاء الذهبي الأوروبي، وهو ما حول أنظار لايبزيج تجاهه، لكن شرط وضعه النادي الإنجليزي في عقد اعارته لطرابزون مكن النادي التركي من الدخول كشريك في الصفقة، حيث كان النادي التركي بإمكانه ضم سورلوث نهائيًا مع نهاية موسم 2020/2021، ليصبح طرفًا رابعًا في الصفقة التي انتهت بإلغاء اعارة المهاجم مع النادي التركي، وانتقاله إلى النادي الألماني مقابل 20 مليون باوند، وتقاسم كريستال بالاس القيمة مع النادي التركي.